WhatsApp позволит создать личный ИИ с характером и увлечениями за пару минут

Артем
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Специалисты из WABetainfo нашли в бета-версии WhatsApp 2.25.18.4 для Android функцию создания личного чат-бота с искусственным интеллектом.

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Согласно скриншотам, для настройки ИИ доступен отдельный чат и множество параметров, позволяющих задать характер и назначение бота. Вот некоторые из них:

• Присвоение имени ИИ
• Определение личности
• Выбор стиль общения
• Дизайн аватара
• Статус или приветственный слоган

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При этом от пользователя не потребуется глубоких технических знаний — все подается в формате коротких сообщений с несколькими вариантами на выбор.

В качестве отправной точки есть готовые шаблоны — например, бизнес-тренер с мотивирующим тоном или спокойный собеседник для простого общения. Каждый вариант можно будет изменить на свое усмотрение, от внешности до манеры разговора. 

Готовым ИИ можно будет поделиться с другими по ссылке. Если бот предназначен только для личного использования — ведение дневника, проверка психического здоровья, оценка продуктивности, помощь в учебе — доступ к нему можно ограничить.

В отличие от готовых чат-ботов, умный помощник WhatsApp соблюдает заданный тон и стиль общения, что делает персонализацию глубже, а разговор более естественным. А выборка контента позволит соответствовать определенной аудитории. Таким образом пользователи могут создать ИИ, который каждое утро выдает мотивационные цитаты или отвечает на вопросы по интересующей их теме. 

Пока функция создания персонализированных чат-ботов на основе ИИ ограничена узким кругом бета-тестеров WhatsApp для Android. В ближайшие недели доступ к «бетке» из Google Play обещают расширить.
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Источник:
WABetainfo
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