WhatsApp позволит создать личный ИИ с характером и увлечениями за пару минут





Специалисты из WABetainfo нашли в бета-версии WhatsApp 2.25.18.4 для Android функцию создания личного чат-бота с искусственным интеллектом. Специалисты из WABetainfo нашли в бета-версии WhatsApp 2.25.18.4 для Android функцию создания личного чат-бота с искусственным интеллектом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно скриншотам, для настройки ИИ доступен отдельный чат и множество параметров, позволяющих задать характер и назначение бота. Вот некоторые из них:• Присвоение имени ИИ• Определение личности• Выбор стиль общения• Дизайн аватара• Статус или приветственный слоганПри этом от пользователя не потребуется глубоких технических знаний — все подается в формате коротких сообщений с несколькими вариантами на выбор.В качестве отправной точки есть готовые шаблоны — например, бизнес-тренер с мотивирующим тоном или спокойный собеседник для простого общения. Каждый вариант можно будет изменить на свое усмотрение, от внешности до манеры разговора.Готовым ИИ можно будет поделиться с другими по ссылке. Если бот предназначен только для личного использования — ведение дневника, проверка психического здоровья, оценка продуктивности, помощь в учебе — доступ к нему можно ограничить.В отличие от готовых чат-ботов, умный помощник WhatsApp соблюдает заданный тон и стиль общения, что делает персонализацию глубже, а разговор более естественным. А выборка контента позволит соответствовать определенной аудитории. Таким образом пользователи могут создать ИИ, который каждое утро выдает мотивационные цитаты или отвечает на вопросы по интересующей их теме.Пока функция создания персонализированных чат-ботов на основе ИИ ограничена узким кругом бета-тестеров WhatsApp для Android. В ближайшие недели доступ к «бетке» из Google Play обещают расширить.