WhatsApp — один из самых популярных сервисов для обмена сообщений. 1 февраля 2020 года мессенджер, принадлежащий Facebook, прекратил поддержку миллиона устройств. Использовать приложение больше не смогут владельцы устройств под управлением Android 2.3.7 и ниже, а также iOS 8 и ниже.



Возможно для кого-то эта новость может стать неожиданностью, но представители WhatsApp объявил о прекращении поддержки устаревших версий мобильных операционок еще в 2017 году. По мнению аналитика CCS Insight Бена Вуда, у компании не было иного выбора для обеспечения безопасности.





«У WhatsApp не было иного выбора для поддержания безопасности сервиса, однако разработчики столкнулись с побочным эффектом, который заключается в том, что приложение стало не совместимо со старыми смартфонами».



WhatsApp уже не впервые отказывается от поддержки устройств с устаревшим программным обеспечением, 31 декабря 2019 года мессенджер перестал работать на смартфонах с операционной системой от Microsoft. В отличие от пользователей Windows Mobile, некоторые владельцы iPhone и Android смогут обновить свои гаджеты для того, чтобы продолжить переписывать в WhatsApp. Однако, так смогут поступить не все обладатели «пожилых» гаджетов, у некоторых из них единственным выходом будет приобретение нового смартфона.





