WhatsApp превратился в Zoom? Даже в Telegram такого нет

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Разработчики популярного зелёного мессенджера WhatsApp анонсировали несколько интересных нововведений. Теперь в приложении появились фильтры и фоны для видеозвонков, которые помогут вам подчеркнуть свою индивидуальность или поделиться настроением с собеседниками.Фильтры помогут создать более непринужденную атмосферу: добавьте в видео ярких красок или придайте ему особую выразительность. А благодаря фонам ваша комната будет скрыта от посторонних глаз. Перенеситесь в уютное кафе или гостиную, убрав из кадра всё лишнее.Пока доступно по 10 фильтров и фонов. Их можно комбинировать в произвольном порядке. Кроме того, в мессенджере появились эффекты «Ретушь» и «Ночная съемка». С ними изображение станет ярче.Чтобы применить новые фоны и фильтры во время личного или группового видеозвонка, нажмите на значки эффектов в правом верхнем углу экрана и выберите нужные.Обновление распространяется постепенно и в ближайшие недели станет доступно всем пользователям.