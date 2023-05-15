WhatsApp придумал крутую функцию, которая оставит Telegram и Viber далеко позади



В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, аналогов которой не предлагает ни один популярный мессенджер. Об этом пишут в The Verge.



Согласно источнику, команда разработчиков WhatsApp анонсировала новую функцию приватности для мессенджера, которая позволит пользователям защитить особенно секретные или интимные переписки. В скором времени любой чат можно будет заблокировать при помощи код-пароля или биометрии смартфона, и просмотреть его содержимое без подтверждения личности будет невозможно.



Ранее WhatsApp уже полностью перешел на сквозное шифрование всех переписок, но оно защищает диалоги лишь от удаленного взлома — человек, который получил доступ к разблокированному смартфону, всё равно сможет прочесть все ваши переписки. С новой функцией пользователь получит возможность организовать что-то вроде секретной папки, в которую сможет добавить любое количество чатов.







Разработчики говорят, что поработали также и над push-уведомлениями: когда на смартфон поступит сообщение из защищенного чата, WhatsApp не будет отображать ни имя отправителя, ни содержимое сообщения.



Ни в Telegram, ни в Viber, ни в Signal в настоящий момент нет возможности защитить отдельные чаты при помощи пароля или биометрии. Telegram позволяет установить пароль на вход в приложение, но защита в WhatsApp будет более гибкой и удобной — вам не придется без конца сканировать палец или лицо для входа в мессенджер.



WhatsApp сообщает, что новая функция развертывается постепенно и вскоре станет доступна всем пользователям.