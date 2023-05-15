WhatsApp придумал крутую функцию, которая оставит Telegram и Viber далеко позади

Олег

WA


В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, аналогов которой не предлагает ни один популярный мессенджер. Об этом пишут в The Verge.

Согласно источнику, команда разработчиков WhatsApp анонсировала новую функцию приватности для мессенджера, которая позволит пользователям защитить особенно секретные или интимные переписки. В скором времени любой чат можно будет заблокировать при помощи код-пароля или биометрии смартфона, и просмотреть его содержимое без подтверждения личности будет невозможно.

Ранее WhatsApp уже полностью перешел на сквозное шифрование всех переписок, но оно защищает диалоги лишь от удаленного взлома — человек, который получил доступ к разблокированному смартфону, всё равно сможет прочесть все ваши переписки. С новой функцией пользователь получит возможность организовать что-то вроде секретной папки, в которую сможет добавить любое количество чатов. 



Разработчики говорят, что поработали также и над push-уведомлениями: когда на смартфон поступит сообщение из защищенного чата, WhatsApp не будет отображать ни имя отправителя, ни содержимое сообщения.

Ни в Telegram, ни в Viber, ни в Signal в настоящий момент нет возможности защитить отдельные чаты при помощи пароля или биометрии. Telegram позволяет установить пароль на вход в приложение, но защита в WhatsApp будет более гибкой и удобной — вам не придется без конца сканировать палец или лицо для входа в мессенджер.

WhatsApp сообщает, что новая функция развертывается постепенно и вскоре станет доступна всем пользователям. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+752
Eredy
Единственное ожидаю полноценное приложение на айпад.
2 часа назад в 20:57
#
0
AID_000111.ae72fae45d6f42c7b5fe0e88576fd277.1005
Эммм, в Viber уже лет так несколько есть подобная фича, скрытые чаты называется. В общем списке не отображается, разблокировка по пину или фейс/тач айди, в уведомлениях значится как новое сообщение. Придумыватели блин
час назад в 21:18
#
+561
law AID_000111.ae72fae45d6f42c7b5fe0e88576fd277.1005
Да только хотел про хто написать что давно такое есть и даже лучше чем видно но закрвто паролем жена явно спросит что там скрыто а в вайбере ее и не видно даже)
минуту назад
#
Ckor_30
+664
Ckor_30
Всё это замануха всё равно их читают нет не чего тайного или сокровенного кто придумал это тот и читать может это всё это наглое лож .
час назад в 21:45
#
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