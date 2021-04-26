Самый популярный мессенджер в мире WhatsApp тестирует расширенные возможности самоуничтожающихся сообщений. Об этом рассказали в WABetaInfo, которые регулярно исследуют свежие бета-версии WhatsApp.
Ранее мессенджер добавил возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения. Однако срок их жизни выбрать было нельзя — сообщения по умолчанию сохранялись в чате 7 дней, после чего исчезали. WhatsApp объяснял это решение тем, что пользователи сохранят конфиденциальность переписки тем, что через время их слова исчезают, при этом не потеряв удобство, так как в течение недели остается возможность напомнить себе суть диалога. Специалисты обнаружили, что теперь WhatsApp добавляет новую настройку — возможность самоуничтожения сообщений через 24 часа. По их словам, мессенджер сохранит оба варианта и позволит пользователю сделать выбор, на какой срок сохранять свои слова в чате.
WABetaInfo сообщает, что эта возможность тестируется уже около месяца, и, скорее всего, станет доступна с ближайшими обновлениями. На скриншоте заметен интерфейс iOS, поэтому можно предположить, что пользователи Android получат функцию позже владельцев iPhone — WhatsApp делает так не впервые.
Ранее эксперты раскритиковали принцип работы исчезающих сообщений в WhatsApp. В частности, мессенджер не запрещает делать скриншоты самоуничтожающихся чатов и никак не оповещает о них собеседника, что сводит на «нет» пользу этой функции. Кроме того, было обнаружено, что файлы, прикрепленные к исчезающему сообщению, автоматически сохранялись в память устройства и оставались дам даже после удаления самого сообщения из чата. Напомним, что WhatsApp всё еще настаивает на скандальных изменениях в пользовательском соглашении — если их не принять, мессенджер может отключить большинство возможностей.
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