Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

WhatsApp* публично заявил о полной блокировке в России. Вот что случилось на самом деле

Олег

Команда WhatsApp* сообщила о том, что в России попытались полностью заблокировать работу мессенджера. Пост опубликован в X.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, официальный аккаунт WhatsApp* опубликовал сообщение, в котором заявил о попытке полной блокировки и ее причинах:

«Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp в попытке заставить людей перейти на государственное, незащищенное от слежки приложение. Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи». 

Любопытно, что пост содержит текст на английском и русском языках. При этом остается неясным, что именно WhatsApp* предпринимает, «чтобы пользователи оставались на связи». В приложении пока не появлялось никаких инструментов для стабилизации, и в плане сотрудничества с российскими властями тоже не было новостей.

Сегодня стало известно, что из Национальной системы доменных имен (НСДИ) Роскомнадзора пропал домен whatsapp*.com. Поскольку подключение к НСДИ является обязательным для всех операторов и провайдеров РФ, нормальная работа мессенджера в российских сетях отныне невозможна. 

Также сегодня Дмитрий Песков заявил, что «если корпорация Meta* будет выполнять [законодательство РФ], она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», а в случае сохранения «бескомпромиссной позиции» у нее «шансов нет».

*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

3
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете блокировки Telegram и WhatsApp*
Мошенники «починили» WhatsApp* для российских пользователей
Власти четко и ясно обозначили свою позицию в отношении Telegram, WhatsApp* и MAX

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+401
YABLOKOFON
Договорится ахаха роблокс вон пошел на встречу и где?
2 часа назад в 12:06
#
Ckor_30
+773
Ckor_30
РКН контора 💩💩💩💩👉👌👬
час назад в 12:46
#