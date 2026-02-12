WhatsApp* публично заявил о полной блокировке в России. Вот что случилось на самом деле



Команда WhatsApp* сообщила о том, что в России попытались полностью заблокировать работу мессенджера. Пост опубликован в X.

«Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp в попытке заставить людей перейти на государственное, незащищенное от слежки приложение. Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи».



Любопытно, что пост содержит текст на английском и русском языках. При этом остается неясным, что именно WhatsApp* предпринимает, «чтобы пользователи оставались на связи». В приложении пока не появлялось никаких инструментов для стабилизации, и в плане сотрудничества с российскими властями тоже не было новостей.



Сегодня стало известно, что из Национальной системы доменных имен (НСДИ) Роскомнадзора пропал домен whatsapp*.com. Поскольку подключение к НСДИ является обязательным для всех операторов и провайдеров РФ, нормальная работа мессенджера в российских сетях отныне невозможна.



Также сегодня Дмитрий Песков заявил, что «если корпорация Meta* будет выполнять [законодательство РФ], она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», а в случае сохранения «бескомпромиссной позиции» у нее «шансов нет».



*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

