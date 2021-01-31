WhatsApp недавно получил обновления. Пользователи обратили внимание, что в разделе статусов (это местный аналог историй) появились сообщения от мессенджера. В них разработчики решили напомнить о конфиденциальности сервиса.
В своих сторизах WhatsApp в очередной рассказ рассказывает, что все сообщения и звонки на платформе зашифрованы, а у сервиса нет к ним доступа. Вероятно, компания предприняла такое решение на фоне массового оттока пользователей в связи введением новой политики конфиденциальности, предполагающей обмен некоторыми данными с Facebook. Из-за многочисленной критики в социальных сетях WhatsApp принял решение отложить вступление новых условий в силу.
Ранее в официальном блоге мессенджера появилась отдельная страница, посвященная конфиденциальности платформы и защите пользовательских данных. После анонса новых условий использования WhatsApp резко выросла популярность конкурирующих сервисов. В связи с этим Signal начал прокачивать функциональность своих приложений. На этой неделе Telegram выпустил обновления с возможностью переноса чатов с медиафайлами из WhatsApp и некоторых других сервисов для обмена сообщениями.
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«Оставайся на стороне зла, у нас есть печеньки»)))