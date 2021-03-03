WhatsApp тестирует возможность отправки самоуничтожающихся изображений. Новый функционал обнаружили в бета-версии мессенджера.Перед отправкой изображения в чат, пользователь увидит дополнительную кнопку. Нажав её, он активирует режим автоматического удаления изображения сразу после того, как получатель выйдет из чата. Предпросмотра картинки в ленте не будет — чтобы увидеть вложение, потребуется развернуть его на весь экран. Кроме того, новая функция препятствует сохранению файла в память устройства собеседника. Разработчики сообщают, что самоуничтожение изображений будет доступно как в личных, так и в групповых чатах.Неизвестно, позволит ли WhatsApp сделать скриншот изображения, пока оно не исчезло. Например, Telegram не запрещает скриншоты в защищенном чате, однако оповещение о нём сразу появляется в ленте сообщений.Ранее WhatsApp внедрил самоуничтожающиеся сообщения, однако эксперты остались недовольны их реализацией. Например, если процитировать такое сообщение при ответе на него, оно может остаться в ленте до 7 дней. Кроме того, мессенджер никак не препятствует созданию скриншотов и не предупреждает об этом в чате, а вложения, прикрепленные к самоуничтожающемуся сообщению, автоматически попадают в хранилище устройства получателя.