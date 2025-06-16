WhatsApp расширяет набор пользовательских тем в чатах





Пользователям подарят 18 дополнительных вариантов оформления. Пользователям подарят 18 дополнительных вариантов оформления. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Специалисты из WABetainfo покопались в свежей бета-версии WhatsApp 2.25.19.2 для Android и нашли новые варианты оформления чатов. Список тем расширился с 20 до 38 цветовых оформлений.Функция позволяет пользователям выбрать новые цвета «облачков» отдельно для каждого чата, дополняя существующую поддержку различных пользовательских фонов.Напоминаем, как это сделать:• Открываем чат;• Жмем «меню» (три точки) в правом верхнем углу;• Далее «цвет чата»;• Выбираем понравившийся.Также оттенок можно сделать светлее или темнее, и выбрать фоновое оформление для беседы.Новые цвета пока доступны только бета-тестерам и появятся в стабильной сборке в ближайшие недели.