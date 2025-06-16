WhatsApp расширяет набор пользовательских тем в чатах

Артем
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Пользователям подарят 18 дополнительных вариантов оформления.

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Специалисты из WABetainfo покопались в свежей бета-версии WhatsApp 2.25.19.2 для Android и нашли новые варианты оформления чатов. Список тем расширился с 20 до 38 цветовых оформлений. 

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Функция позволяет пользователям выбрать новые цвета «облачков» отдельно для каждого чата, дополняя существующую поддержку различных пользовательских фонов. 

Напоминаем, как это сделать:

• Открываем чат;
• Жмем «меню» (три точки) в правом верхнем углу;
• Далее «цвет чата»;
• Выбираем понравившийся.

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Также оттенок можно сделать светлее или темнее, и выбрать фоновое оформление для беседы.

Новые цвета пока доступны только бета-тестерам и появятся в стабильной сборке в ближайшие недели.
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Источник:
WABetainfo
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