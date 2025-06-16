WhatsApp расширяет набор пользовательских тем в чатах

Пользователям подарят 18 дополнительных вариантов оформления.
Функция позволяет пользователям выбрать новые цвета «облачков» отдельно для каждого чата, дополняя существующую поддержку различных пользовательских фонов.
Напоминаем, как это сделать:
• Открываем чат;
• Жмем «меню» (три точки) в правом верхнем углу;
• Далее «цвет чата»;
• Выбираем понравившийся.
Также оттенок можно сделать светлее или темнее, и выбрать фоновое оформление для беседы.
Новые цвета пока доступны только бета-тестерам и появятся в стабильной сборке в ближайшие недели.