В бета-версии популярного мессенджера WhatsApp появилась новая фишка — теперь пользователь может выбрать цвета кожи членов своей семьи. Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo.Сотрудники этого портала в числе первых исследуют свежие бета-версии WhatsApp для iPhone, Android или Windows, и рассказывают обо всех нововведениях. На этот раз они «вскрыли» последнюю бета-сборку мессенджера под номером 2.21.22.8 и обнаружили необычную фишку — возможность выбирать цвет кожи в эмодзи.Речь идет преимущеcтвенно о тех эмодзи из общепринятого набора, которые изображают семью. После того как функция попадет в релизную сборку, пользователи WhatsApp смогут выбрать, какого цвета кожи каждый член их семьи, и впоследствии отправлять эмодзи, который максимально соответствует их «социальной ячейке». Эта фишка касается значков, которые изображают как самих супругов вдвоем, так и семьи с детьми.На данный момент указанная возможность доступна только тем пользователям, которые участвуют в бета-тестировании мессенджера, и только для Android-устройств. Скорее всего, в релиз она попадет в ближайшие несколько недель. Пока неизвестно, предоставит ли WhatsApp выбор цвета кожи семейных эмодзи на других платформах и ОС.