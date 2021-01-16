«В основе WhatsApp лежит простое правило: всё, чем вы делитесь с друзьями и родными, остаётся между вами и вашими собеседниками. Это значит, что мы намерены всегда обеспечивать безопасность вашего общения посредством сквозного шифрования, благодаря которому доступ к вашей личной переписке не будут иметь ни WhatsApp, ни Facebook. Именно поэтому мы не храним журналы переписки и звонков наших пользователей. Кроме того, у нас нет доступа к данным о вашем местоположении и мы не предоставляем Facebook информацию о ваших контактах», — WhatsApp.

«Мы решили продлить срок рассмотрения и принятия наших условий пользователями. Мы не намерены блокировать или удалять чьи-либо аккаунты 8 февраля. Кроме того, мы планируем активно работать над тем, чтобы развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp. Затем мы постепенно начнём предлагать нашим пользователям ознакомиться с новой политикой до 15 мая, когда новые возможности для компаний начнут действовать», — WhatsApp.







WhatsApp решил отложить внесение изменений в политику конфиденциальности, в рамках которой предполагается обмен данными с Facebook. Информация об этом появилась в официальном блоге мессенджера.Сообщается, что вокруг изменения пользовательских условий WhatsApp возникло много недостоверной информации, которая получила массовое распространение. В связи с этим компания решила напомнить о своих принципах.Представители компании подчеркивают, что изменения в политике конфиденциальности не затрагивают их основные принципы. Они предлагают новые возможности для общения с компаниями и брендами.