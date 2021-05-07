Аудитория WhatsApp продолжает прибывать даже после введения им «скандального» лицензионного соглашения. Об этом рассказывает TechCrunch со ссылкой на представителя мессенджера.
По словам надежного источника, количество активных пользователей WhatsApp увеличивается в той же прогрессии, что и раньше. Если коснуться цифр, то 30 сентября 2020 года их было 3,21 млрд; 31 декабря 2020 стало 3,3 млрд, а на начало апреля аудитория мессенджера насчитывает 3,45 млрд человек. Как сообщает представитель WhatsApp, подавляющее большинство уже приняли новое соглашение, и он уверен, что остальные тоже это сделают. Эти данные доказывают, что перемены в соглашении не помешали компании расти.
Напомним, что в начале 2021 года WhatsApp разослал публичное письмо о том, что в скором времени обновит соглашение с пользователями. Теперь мессенджер оставлял за собой право делиться данными о своей аудитории с рекламной сетью Facebook. Этот факт вызвал бурю негодования в сети и заставил немало людей искать альтернативы — в частности, аудитория Telegram и Signal Messenger довольно серьезно выросла. Власти Индии — крупнейшего рынка для WhatsApp — выразили беспокойство в отношении новых условий и даже завели антимонопольное дело. Всё это привело к тому, что мессенджер отложил вступление в силу нового соглашения, а также начал массово разъяснять пользователям, что именно теперь будет иначе. Крайний срок принятия новых условий установлен на 15 мая 2021 года — с этого дня те, кто не примет соглашение, начнут лишаться возможности писать сообщения и совершать звонки; для них сохранится только push-сервис.
К сожалению, большие корпорации снова и снова убеждаются в том, что могут без вреда для своего бизнеса не прислушиваться к меньшинству. Такая тенденция огорчает и может привести к абсолютному игнорированию мнения клиентов со стороны крупных игроков IT-рынка.
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