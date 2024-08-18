WhatsApp скоро добавит реакции на статусы и блокировку сообщений от неизвестных пользователей

Фархад
Samsung WhatsApp

Портал WABetaInfo обнаружил в бета-версии мессенджера WhatsApp для Android под номером 2.24.17.21 две новые функции: быстрые реакции на обновления статуса контакта и запрет на получение сообщений от незнакомых аккаунтов.

У некоторых пользователей тестовой сборки появилась кнопка в форме эмодзи сердца при просмотре статуса. При нажатии на неё создатель увидит вашу реакцию в списке зрителей статуса. Точно так же это реализовано в Telegram с историями. Уведомления о реакциях можно настроить.

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Ещё одна полезная фича нового WhatsApp — блокировка сообщений от неизвестных аккаунтов. Мессенджер запретит неизвестным пользователям отправлять сообщения, если они превысят определённый объём.

Пока неясно, сколько продлится тестирование, и когда эти функции станут доступны всем пользователям WhatsApp.
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Источник:
GSM Arena
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