WhatsApp скоро добавит реакции на статусы и блокировку сообщений от неизвестных пользователей

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Портал WABetaInfo обнаружил в бета-версии мессенджера WhatsApp для Android под номером 2.24.17.21 две новые функции: быстрые реакции на обновления статуса контакта и запрет на получение сообщений от незнакомых аккаунтов.У некоторых пользователей тестовой сборки появилась кнопка в форме эмодзи сердца при просмотре статуса. При нажатии на неё создатель увидит вашу реакцию в списке зрителей статуса. Точно так же это реализовано в Telegram с историями. Уведомления о реакциях можно настроить.Ещё одна полезная фича нового WhatsApp — блокировка сообщений от неизвестных аккаунтов. Мессенджер запретит неизвестным пользователям отправлять сообщения, если они превысят определённый объём.Пока неясно, сколько продлится тестирование, и когда эти функции станут доступны всем пользователям WhatsApp.