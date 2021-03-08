Предстоящие обновления WhatsApp перестанут поддерживать iOS 9. Упоминание об этом обнаружили в бета-версии мессенджера.
Хотя официального заявления компания пока не сделала, разработчики обнаружили в сборке WhatsApp beta 2.21.50 строки, указывающие на прекращение поддержки iOS 9. В результате, владельцы устройств, работающих на этой ОС, не смогут использовать мессенджер. Сюда включаются iPhone 4 и 4S, для которых более свежие версии iOS недоступны. Кроме того, некоторые пользователи намеренно не обновляют даже более новые устройства, хотя такая возможность есть.
На данный момент большинство популярных мессенджеров, таких, как Viber и Signal, требуют iOS 11 или новее. Если WhatsApp присоединится к ним, поддержку потеряют также iPhone 5 и 5С, работающие на iOS 10. Telegram, известный своей кроссплатформенностью и лояльностью к старым устройствам, пока сохраняет совместимость с iOS 9.
WhatsApp остается самым популярным мессенджером в России. Из-за спорных нововведений в политике конфиденциальности он потерял небольшую часть аудитории, которая перешла на Signal и Telegram, чтобы избежать отслеживания. Позже WhatsApp сообщил, что пользователи, не принявшие новые условия до 15 мая 2021 года, потеряют доступ к основному функционалу приложения. К слову, из всех перечисленных мессенджеров только WhatsApp до сих пор не имеет версии для планшетов, что не мешает ему лидировать по количеству активных пользователей.
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