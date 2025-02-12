Новая функция WhatsApp поможет выделиться в чате





Она поможет рассказать в чате кто вы есть. Она поможет рассказать в чате кто вы есть. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новую опцию обнаружили специалисты из WABetainfo, изучив бета-версию WhatsApp сборки 2.25.4.3. Она позволяет присвоить себе метку-статус, которая видна всем текущим и будущим участникам чата. Например, администратор, учитель, тренер, родитель, выбранная роль ограничивается только вашей фантазией. Так новые участники чата сразу смогут понять кто есть кто.Для каждой группы создается отдельный статус. Он останется до тех пор, пока вы сами его не удалите или переименуете. Метка сохраняется даже при переустановке приложения.Функция находится на финальной стадии доработки и появится в ближайшее время вместе с обновлением.