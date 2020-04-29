Во время пандемии мессенджеры помогают нам удалённо работать, учиться, встречаться с друзьями и родственниками, не выходя из дома. В Европе с момента введения ограничений интерес к мессенджерам вырос в 7 раз. Команда аналитиков Picodi.com решила проверить, какие приложения для видеосвязи получили самую большую популярность в последнее время.
Сообщается, что было проанализировано количество поисковых запросов, связанных с парой десятков мессенджеров крупных и нишевых компаний, таких как: Google, Microsoft, Facebook, Rakuten, Line Corporation.
Бесспорным европейским лидером стал WhatsApp. Его выбирают чаще всего в 22 странах. Это приложение занимает первую строчку рейтинга на территории от Португалии и Испании до Германии. В России и Латвии также зафиксирован бум интереса к «зелёному» мессенджеру.
В 14 странах чаще всего используют приложение Zoom. Приложение пользуется большим спросом в некоторых странах Балтии (Литва, Эстония), в Молдове и Украине, а также на севере Европы (Великобритания, Норвегия). Skype предпочитают в Польше, Словакии, Венгрии и Греции. Viber пользуется наибольшей популярностью в Беларуси, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии. Microsoft Teams нашёл отклик среди пользователей в Болгарии, Хорватии, Грузии и Лихтенштейне. И только жители Дании во время пандемии отдают предпочтение Google Meet.
Сообщается, что было проанализировано количество поисковых запросов, связанных с парой десятков мессенджеров крупных и нишевых компаний, таких как: Google, Microsoft, Facebook, Rakuten, Line Corporation.
Бесспорным европейским лидером стал WhatsApp. Его выбирают чаще всего в 22 странах. Это приложение занимает первую строчку рейтинга на территории от Португалии и Испании до Германии. В России и Латвии также зафиксирован бум интереса к «зелёному» мессенджеру.
В 14 странах чаще всего используют приложение Zoom. Приложение пользуется большим спросом в некоторых странах Балтии (Литва, Эстония), в Молдове и Украине, а также на севере Европы (Великобритания, Норвегия). Skype предпочитают в Польше, Словакии, Венгрии и Греции. Viber пользуется наибольшей популярностью в Беларуси, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии. Microsoft Teams нашёл отклик среди пользователей в Болгарии, Хорватии, Грузии и Лихтенштейне. И только жители Дании во время пандемии отдают предпочтение Google Meet.
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