WhatsApp становится все лучше с еще одним обновлением

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Недавно мессенджер получил возможность передавать фото в высоком разрешении. Теперь разработчики добавили еще больше возможностей для передачи в HD-формате.Речь идет об отправке видеофайлов. Ранее WhatsApp сжимал ролики до разрешения 480p, что безусловно мало. Разглядеть детально все происходящее на записи было сложно — изображение размывалось и местами сыпалось на кубики. После свежего обновления параметры разрешения поднялись до 720p.Теперь перед отправкой видеосообщения пользователям предлагают выбрать между стандартным и HD-качеством. Мессенджер покажет размер файла для каждого из доступных вариантов. Чтобы передать ролик в без сжатия, его по-прежнему можно переслать в виде документа.Пока новая функция находится на стадии развертки и может быть доступна не всем пользователям. Компания планирует завершить обновление в течение нескольких недель.