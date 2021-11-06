





Разработчики WhatsApp выпустили свежее обновление мессенджера. Оно позволяет использовать десктопную или браузерную версию WhatsApp без связки с приложением, установленным на смартфон. Один аккаунт может быть залогинен максимум на четырёх устройствах.Это нововведение с июля тестировалось на пользователях бета-версии WhatsApp, а теперь оно доступно в релизной версии мессенджера. Чтобы включить новую возможность, обновите WhatsApp, зайдите в меню, нажмите «Связанные устройства» и привяжите дополнительные гаджеты, с которых вы будете использовать мессенджер.После активации этой функции от вашего аккаунта будут отвязаны все устройства, которые были привязаны к нему ранее (за исключением основного смартфона). На каждом устройстве придётся заново входить в аккаунт и вводить код безопасности, который придёт на смартфон.После завершения привязки устройств и входа в аккаунт можно будет использовать WhatsApp на компьютере даже в том случае, если смартфон выключен или отключен от интернета. До сих пор «побочной копии» WhatsApp требовалось поддерживать постоянное соединение с основным приложением на смартфоне, иначе она не работала.Разработчики предупреждают, что вам придётся хотя бы раз в две недели включать смартфон и запускать WhatsApp, иначе вас выкинет из аккаунта на компьютере, и вход нужно будет производить заново. Ещё одно ограничение касается пользователей iOS. Если ваш основной вход выполнен на iPhone, то вы не сможете удалять переписку на других привязанных устройствах. Использовать WhatsApp на планшете как на основном устройстве по-прежнему нельзя, его можно привязать только дополнительно.