WhatsApp уберет жутко бесячую пометку в чатах

Артем
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Она раздражает всех любителей групповых переписок.

Если вы состоите в нескольких групповых переписках, но далеко не каждое сообщение интересно, в строке появляется счетчик с количеством непрочитанных уведомлений. Чтобы его обнулить, придется найти чат, открыть его и промотать в самый конец беседы. Специалисты из WABetaifo в бета-версии 2.24.18.11 заметили функцию, которая избавит пользователей мессенджера от подобных мучений.

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Речь идет о возможности отметить прочитанными все сообщения в парцу тапов. Как показано на скриншоте, ее поместили в «Меню» (три точки), в правом верхнем углу общего списка чатов. Пока опция замечена только в версии для Android-смартфонов и доступна только бета-тестерам.

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Источник:
WABetainfo
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