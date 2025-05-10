WhatsApp украл у нас критику Telegram, и это взбесило Павла Дурова

Основатель Telegram опубликовал свежий пост. В нём он посетовал, что в телеграм-каналах появилась неприкрытая реклама WhatsApp*, в которой Telegram на его фоне выставляется в неприглядном свете. Странным образом в «рекламу» против Telegram превратилась аналитическая статья, опубликованная на нашем сайте ещё в марте, даже картинку взяли оттуда.
Дуров посоветовал владельцам WhatsApp тратить деньги не на сомнительную заказуху, а на развитие мессенджера. «Telegram технологически опережает WhatsApp на годы — и каждый месяц это отставание лишь растёт», — заявил Дуров.
Невозможно не заметить, что предположительно заказные посты, на которые обратил внимание Павел, кратко пересказывают нашу статью двухмесячной давности «Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому», где изложена точно такая же критика. И это не совпадение и не преувеличение, ведь авторы постов даже взяли из той статьи фотографию, сделанную нашим редактором Олегом Ворониным. Ну как не стыдно! А Павлу всё же стоит призадуматься о том, в правильном ли русле развивается Telegram.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.