WhatsApp украл у нас критику Telegram, и это взбесило Павла Дурова

Александр


Основатель Telegram опубликовал свежий пост. В нём он посетовал, что в телеграм-каналах появилась неприкрытая реклама WhatsApp*, в которой Telegram на его фоне выставляется в неприглядном свете. Странным образом в «рекламу» против Telegram превратилась аналитическая статья, опубликованная на нашем сайте ещё в марте, даже картинку взяли оттуда.

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По словам Дурова, раньше WhatsApp рекламировали подобным образом в основном в западной прессе, а теперь такие публикации стали появляться в телеграм-каналах. Посты оформлены не как реклама, а скорее в качестве обращения к Дурову и русскоговорящей аудитории мессенджеров. В них говорится, что Telegram захламлён рекламой, мошенниками и платными функциями, а WhatsApp лишён всего этого, качество звонков в нём выше, и возможен перенос стикеров из Telegram.



Дуров посоветовал владельцам WhatsApp тратить деньги не на сомнительную заказуху, а на развитие мессенджера. «Telegram технологически опережает WhatsApp на годы — и каждый месяц это отставание лишь растёт», — заявил Дуров.

Невозможно не заметить, что предположительно заказные посты, на которые обратил внимание Павел, кратко пересказывают нашу статью двухмесячной давности «Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому», где изложена точно такая же критика. И это не совпадение и не преувеличение, ведь авторы постов даже взяли из той статьи фотографию, сделанную нашим редактором Олегом Ворониным. Ну как не стыдно! А Павлу всё же стоит призадуматься о том, в правильном ли русле развивается Telegram.

WhatsApp

* WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
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Комментарии

Yuri Konst
+66
Yuri Konst
И вас самих походу это тоже взбесило)
час назад в 00:07
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