WhatsApp умер по всей стране — не работает вообще ничего

Олег

WhatsApp


Пользователи WhatsApp из России жалуются на глобальный сбой в мессенджере по всей стране, но особенно он проявляется в Башкирии. Оттуда приходит примерно половина сообщений.

Судя по жалобам, мессенджер не подгружает диалоги, не отправляет и не принимает сообщения. Любопытно, что у некоторых пользователей получается восстановить работоспособность мессенджера, переключившись на мобильные данные другого оператора.


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WA

Причины сбоя и сроки его устранения пока неизвестны. 

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Комментарии

EDD
+426
EDD
Все прекрасное работает.
час назад в 09:34
#
EDD
+426
EDD EDD
Единственное что, клаву не могу переключить, только стоковая вылазит.
час назад в 09:36
#
EDD
+426
EDD
Ну а в Башкирии щас волнения, может поэтому.
P.S. Азатлык!
час назад в 09:37
#
tellurian
+2777
tellurian EDD
Много людей пришло там. Молодцы.
7 минут назад
#
tellurian
+2777
tellurian
Москва работает.
Но интернет со вчера тупит в разных местах и на разных операторах.
К выборам готовятся. :)
час назад в 10:12
#
S.T.A.L.K.E.R.
+554
S.T.A.L.K.E.R.
Все работает )))
Это только у Вас уведомления год не приходили 😂😂😂
56 минут назад
#
tellurian
+2777
tellurian S.T.A.L.K.E.R.
И вас давно не было. Недавно вспоминал.
23 минуты назад
#