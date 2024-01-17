WhatsApp умер по всей стране — не работает вообще ничего



Пользователи WhatsApp из России жалуются на глобальный сбой в мессенджере по всей стране, но особенно он проявляется в Башкирии. Оттуда приходит примерно половина сообщений.



Судя по жалобам, мессенджер не подгружает диалоги, не отправляет и не принимает сообщения. Любопытно, что у некоторых пользователей получается восстановить работоспособность мессенджера, переключившись на мобильные данные другого оператора.















Причины сбоя и сроки его устранения пока неизвестны. Причины сбоя и сроки его устранения пока неизвестны.