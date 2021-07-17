WhatsApp


WhatsApp выпустил бета-версию мессенджера для Android, которая исправляет главную уязвимость переписок — резервные копии. Об изменениях рассказал профильный ресурс WABetaInfo.

Речь идет о шифровании резервных копий, которые WhatsApp автоматически создает через определенные промежутки времени и сохраняет в Google Drive. Сам процесс переписки и звонков в WhatsApp защищен сквозным шифрованием по классическим стандартам технологической отрасли. При этом на устройствах отправителя и получателя сообщения расшифровываются и хранятся в открытом виде внутри приложений. Проблема состоит в том, что создаваемые облачные резервные копии не шифруются, и, по сути, в Google Drive постоянно находятся диалоги пользователей WhatsApp в открытом виде (более подробно о шифровании в WhatsApp, Viber и Telegram я рассказал в блоге). 

WhatsApp

Однако теперь мессенджер хочет исправить ситуацию. В бета-сборке для Android версии 2.21.15.5 WhatsApp начал тестировать сквозное шифрование облачных резервных копий. Для этой цели пользователю предлагается задать собственный пароль для будущих облачных резервных копий, который будет их защищать. При восстановлении из копии этот пароль нужно будет ввести. Он не передается в WhatsApp, Google или Facebook, так как, по сути, является ключом.

Сквозное шифрование резервных копий пока тестируется только для Android-устройств — возможно потому, что стороннему приложению организовать защиту своих данных в Google Drive гораздо проще, чем в Apple iCloud, ведь экосистема Google является более открытой. Однако есть вероятность, что это полезное новшество в будущем придет и на iOS-устройства



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Источник:

WABetaInfo WABetaInfo

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