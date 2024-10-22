WhatsApp устранил недостаток, который бесил всех

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Теперь не страшно потерять телефон и лишиться огромного списка контактов.До сих пор контакты, с которыми вы общаетесь в мессенджере были напрямую связаны с «телефонной книгой» вашего устройства. Это неудобно по нескольким причинам. Во-первых, вы можете связаться с человеком, только если его номер сохранен в памяти телефона. Даже для разового созвона требовалось завести карточку собеседника. Во-вторых, если смартфон терялся, вместе с ним пропадали все контакты, поскольку никакой синхронизации не было.Теперь, благодаря новой функции, хранить контакты можно в самом WhatsApp. Так если устройство будет утеряно, список можно легко восстановить, а если вы купили новый смартфон, номера не придется переносить самому. Кроме того, вскоре синхронизация доберется и до веб-версии мессенджера.Нововведение планируют запустить в ближайшее время, после чего понадобиться пара недель на его полное развертывание.