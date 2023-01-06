WhatsApp в России теперь не получится заблокировать, и вот почему

Популярный мессенджер WhatsApp получил нововведение, которое несколько лет назад спасло Telegram в России от блокировки. Об этом сообщает 9to5Mac.
Согласно источнику, речь идет о поддержке прокси-серверов. Прокси работает как промежуточная ступень между пользователем и интернетом, благодаря чему конечная точка пути скрывается для провайдера и сервис продолжает работать. Поддержка прокси в WhatsApp позволит его пользователям подключаться к серверам даже в тех странах, где этот мессенджер находится (или будет находиться) под блокировкой.
Разработчики WhatsApp сообщают, что прокси-серверы будут созданы и волонтерами и специальными организациями, «посвященными тому, чтобы помогать другим свободно общаться». При этом все сообщения, отправленные с использованием прокси, останутся зашифрованными сквозным методом.
Описанное нововведение было анонсировано вскоре после того, как в конце прошлого года правительство Ирана заблокировало доступ к WhatsApp из-за использования его протестующими. Компания предоставила гайд для пользователей, которые хотят создать собственный прокси-сервер для семьи или друзей. Включить опцию можно, пройдя в «Настройки» → «Данные и хранилище» → «Прокси-сервер». Опция находится на стадии развертывания, поэтому будет появляться у пользователей постепенно.