WhatsApp Россия

WhatsApp в России теперь не получится заблокировать, и вот почему

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp получил нововведение, которое несколько лет назад спасло Telegram в России от блокировки. Об этом сообщает 9to5Mac.

Согласно источнику, речь идет о поддержке прокси-серверов. Прокси работает как промежуточная ступень между пользователем и интернетом, благодаря чему конечная точка пути скрывается для провайдера и сервис продолжает работать. Поддержка прокси в WhatsApp позволит его пользователям подключаться к серверам даже в тех странах, где этот мессенджер находится (или будет находиться) под блокировкой.

Разработчики WhatsApp сообщают, что прокси-серверы будут созданы и волонтерами и специальными организациями, «посвященными тому, чтобы помогать другим свободно общаться». При этом все сообщения, отправленные с использованием прокси, останутся зашифрованными сквозным методом. 

Описанное нововведение было анонсировано вскоре после того, как в конце прошлого года правительство Ирана заблокировало доступ к WhatsApp из-за использования его протестующими. Компания предоставила гайд для пользователей, которые хотят создать собственный прокси-сервер для семьи или друзей. Включить опцию можно, пройдя в «Настройки» → «Данные и хранилище» → «Прокси-сервер». Опция находится на стадии развертывания, поэтому будет появляться у пользователей постепенно.  

WhatsApp

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Hello!
+567
Hello!
Как у него с комп версией? Есть синхронизация с телефоном, или на компе пустой откроется, а в телефоне все слетит. Винда.
Вчера в 15:43
#
+85
unfailingsky Hello!
Есть, на работе пользуюсь. Введите в поиск «what’s app web”.
Вчера в 15:51
#
Hello!
+567
Hello! unfailingsky
Только веб версия, а приложения нет? Или я что то не понимаю?
Вчера в 17:27
#
tellurian
+4909
tellurian Hello!
Веб версия полностью синхронизируется со смартфоном. Но не вся история как в телеграмме
Вчера в 16:32
#
0
Gandalf2021 Hello!
Есть нормальная десктоп-версия. Не слушайте тех, кто нифига в этом не понимает. Подключаете устройство и получаете настольный Вазап. Веб-версия для временного использования или для тех, у кого совсем тяжёлая ситуация…
Вчера в 20:06
#
+195
Fantomas99
снаружи вряд-ли заблокируют, а вот внутри страны полагаю обязательно будут и будут пытаться, как с телеграмм. Тренд такой идёт на самоизоляцию.
Вчера в 20:20
#
Руслан
–16
Руслан
Странно
Вчера в 20:50
#
Руслан
–16
Руслан
Вообще странно. Меta c 21.03.2022 признана экстремистской организацией и её деятельность запрещена на территории России. Но при этом вацап, принадлежащий ей, разрешен. Это равносильно, если И*** будет выпускать шоколадки, то мы будем сотрудничать с ними, не смотря на запрет, и покупать это? Если компания признана экстремистской и запрещена, то запрет должен быть на всё, без исключений!
Вчера в 20:55
#
Руслан
–16
Руслан Руслан
Это что за цензура? Комментарии с названием приложения не отправляются, приходится менять буквы. Вторую организацию, запрещенную в России (igил) тоже произносить нельзя и писать это сочетание букв даже с пояснением, как положено? Кто там у вас такой цензор?
Вчера в 20:59
#