WhatsApp в России полностью заблокируют







Роскомнадзор заявил о возможной полной блокировке WhatsApp на территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Роскомнадзор заявил о возможной полной блокировке WhatsApp на территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в Роскомнадзоре.

По данным регулятора, мессенджер не выполняет предписания, связанные с мерами по предотвращению преступлений, и продолжает работать без необходимой адаптации под требования российского законодательства.В пресс-службе уточнили, что WhatsApp, по версии федеральной службы, используется для координации терактов и вербовки исполнителей, а также для совершения мошенничества и других преступлений в отношении российских граждан. Именно это, по мнению ведомства, делает платформу источником повышенного риска.Сколько конкретно времени есть у WhatsApp, не уточняется.