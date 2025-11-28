WhatsApp в России полностью заблокируют

Роскомнадзор заявил о возможной полной блокировке WhatsApp на территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пресс-службе уточнили, что WhatsApp, по версии федеральной службы, используется для координации терактов и вербовки исполнителей, а также для совершения мошенничества и других преступлений в отношении российских граждан. Именно это, по мнению ведомства, делает платформу источником повышенного риска.
«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в Роскомнадзоре.
Сколько конкретно времени есть у WhatsApp, не уточняется.