Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

WhatsApp в России полностью заблокируют

Фархад

WA

Роскомнадзор заявил о возможной полной блокировке WhatsApp на территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным регулятора, мессенджер не выполняет предписания, связанные с мерами по предотвращению преступлений, и продолжает работать без необходимой адаптации под требования российского законодательства.

В пресс-службе уточнили, что WhatsApp, по версии федеральной службы, используется для координации терактов и вербовки исполнителей, а также для совершения мошенничества и других преступлений в отношении российских граждан. Именно это, по мнению ведомства, делает платформу источником повышенного риска.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в Роскомнадзоре.

Сколько конкретно времени есть у WhatsApp, не уточняется.
-3
Источник:
РБК
Cсылки по теме:
В Москве отключился WhatsApp*
Вопрос времени: Госдума решительно высказалась о работе WhatsApp* в России
WhatsApp возвращает свою самую первую функцию в новом формате

Рекомендации

Рекомендации

На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!
Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее
Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ

Комментарии

kardigan
+4299
kardigan Вася Вотафаков
VPN блочат один за другим. Скоро не угонишся и не будет смысла в этом.
У меня в основном рабочие чаты и им судя по всему скоро хана.
Сегодня в 19:43
#
tellurian
+2729
tellurian kardigan
Пора делать свой на базе зарубежного сервера.
Надо начинать изучать как это сделать.
час назад в 22:46
#
+199
Gabriel
Идем по пути Китая.
Сегодня в 19:22
#
tellurian
+2729
tellurian Gabriel
И это печально. Берем худшее, а не лучшее.
час назад в 22:46
#
+298
acinatnas
"перейти пользователям на использование других мессенджеров"
Почему они говорят о Божественном во множественном числе ? )
Сегодня в 20:09
#
tellurian
+2729
tellurian
А какие другие? Фейстайм, сигнал не работает.
Есть слак и телеграмм.
Мах не предлагать.
час назад в 22:47
#
+353
Monder tellurian
Телемост. Стим. Вроде ещё что-то было малоизвестное
5 минут назад
#