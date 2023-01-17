WhatsApp добавил новый способ наказать мошенников и спамеров в одно нажатие

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, которая сделает борьбу с мошенниками и спамерами еще удобнее для пользователя. Об этом пишет WCCF Tech.

Согласно источнику, нововведение появилось в свежей бета-версии WhatsApp для Android. Исследователи обнаружили, что теперь мессенджер позволяет гораздо быстрее блокировать нежелательных отправителей, например мошенников, а также любителей рассылать рекламу, спам и фейки.

Сейчас вам нужно зайти в мессенджер и тапнуть на диалог, чтобы заблокировать отправителя. Но в текущей бета-версии WhatsApp кнопка «Заблокировать» теперь доступна прямо в push-уведомлении. Когда на экране появляется баннер с входящим сообщением, к привычной кнопке «Ответ» прибавилась функция «Заблокировать». 

WhatsApp

Таким образом вам даже не придется открывать приложение, чтобы перестать получать нежелательные сообщения. Кстати, в момент блокировки отправителя модераторы получают сигнал о спаме и могут наложить ограничения на его аккаунт.

Сейчас нововведение тестируется на Android и появится в релизной версии WhatsApp, если всё пойдет по плану. 

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Источник:
WCCF Tech
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