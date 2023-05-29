WhatsApp внедряет долгожданную функцию для тех, у кого есть пожилые родственники

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp тестирует полезное нововведение на Android. Об этом пишет Engadget.

Согласно источнику, в самой свежей бета-версии WhatsApp для Android обнаружена полезнейшая функция — возможность демонстрировать экран своего устройства собеседнику. Такая фича уже присутствует в Telegram и FaceTime, а теперь приходит в «зеленый» мессенджер.

На скриншотах, полученных с бета-версии WhatsApp, можно увидеть новую кнопку на панели управления активным вызовом. Эта кнопка запускает захват содержимого экрана смартфона или планшета и демонстрирует его собеседнику. Функция крайне полезна для того, чтобы научить чему-либо пожилого родственника или любого другого человека — показать алгоритм действий через демонстрацию экрана гораздо легче, чем разъяснять всё на словах. 

WhatsApp
Фото: WABInfo

Сейчас демонстрация экрана доступна бета-тестировщикам WhatsApp и появится для всех пользователей в ближайшие недели. 

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Источник:
Engadget
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