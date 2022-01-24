WhatsApp планирует внедрить двухфакторную аутентификацию для настольных версий своего софта. Об этом сообщает профильный ресурс 9to5Mac со ссылкой на WABetaInfo.
Сотрудники WABetaInfo оперативно исследуют самые свежие релизные и бета-сборки WhatsApp и сообщают о готовящихся новых функциях или о важных исправлениях в месcенджере. На этот раз они обнаружили внедрение нового уровня безопасности в версиях WhatsApp для ПК/Mac, а также веб-версии.
Ранее двухэтапная проверка личности уже была добавлена в мобильные приложения WhatsApp, которые являются для Meta приоритетными в разработке. Однако с ростом популярности «зеленого» мессенджера, многие используют его для рабочих задач, и зачастую им удобнее делать это на компьютере. Поэтому настольный WhatsApp тоже начали прокачивать: ранее он уже стал автономным и больше не требует постоянной привязки к смартфону, а теперь компания тестирует новый уровень защиты — в ближайшем будущем залогиниться в свой аккаунт можно будет только пройдя два этапа проверки.
Источник сообщает, что в WhatsApp тестируют вход в учетную запись по персональному PIN-коду, заданному заранее. То есть, сначала пользователю поступит одноразовый код, после чего настольное или веб-приложение мессенджера запросит ввод PIN-кода, который пользователь ранее настроил. Если код не был задан до этого, то на компьютере его также можно будет настроить.
Ранее мы рассказали, что WhatsApp серьезно повысил качество обслуживания и прокачал обратную связь.
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Как г-но не одеколонь, все одно вонять будет.
Хейтить вацап, конечно, сейчас модно и круто, но в целом вполне юзабельная вещь со сквозным шифрованием. Я еще понимаю Viber обливать — там лезет реклама из всех щелей, это зашквар бесспорно.
Строго говоря, WhatsApp надежнее телеги: он шифрует сквозным образом все чаты по умолчанию, а телега хранит все переписки в кармане у Дурова, за исключением «секретных чатов». Это официальная информация, faq.telegram.org этого не скрывает.