WhatsApp


WhatsApp планирует внедрить двухфакторную аутентификацию для настольных версий своего софта. Об этом сообщает профильный ресурс 9to5Mac со ссылкой на WABetaInfo.

Сотрудники WABetaInfo оперативно исследуют самые свежие релизные и бета-сборки WhatsApp и сообщают о готовящихся новых функциях или о важных исправлениях в месcенджере. На этот раз они обнаружили внедрение нового уровня безопасности в версиях WhatsApp для ПК/Mac, а также веб-версии.

Ранее двухэтапная проверка личности уже была добавлена в мобильные приложения WhatsApp, которые являются для Meta приоритетными в разработке. Однако с ростом популярности «зеленого» мессенджера, многие используют его для рабочих задач, и зачастую им удобнее делать это на компьютере. Поэтому настольный WhatsApp тоже начали прокачивать: ранее он уже стал автономным и больше не требует постоянной привязки к смартфону, а теперь компания тестирует новый уровень защиты — в ближайшем будущем залогиниться в свой аккаунт можно будет только пройдя два этапа проверки.

Источник сообщает, что в WhatsApp тестируют вход в учетную запись по персональному PIN-коду, заданному заранее. То есть, сначала пользователю поступит одноразовый код, после чего настольное или веб-приложение мессенджера запросит ввод PIN-кода, который пользователь ранее настроил. Если код не был задан до этого, то на компьютере его также можно будет настроить.

Ранее мы рассказали, что WhatsApp серьезно повысил качество обслуживания и прокачал обратную связь



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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