В популярном мессенджере WhatsApp обнаружили новые упоминания так называемых «мегачатов». Об этом сообщает зарубежное издание The Sun со ссылкой на профильный ресурс WABetaInfo.Сотрудники WABetaInfo занимаются поиском новых функций и исправлений багов в свежих бета-версиях WhatsApp, после чего рассказывают о них всем заинтересованным пользователям. На этот раз разработчики обнаружили в бета-сборке с номером 2.22.4.9 новую фишку — «мегачаты». Впервые о работе над ней стало известно в ноябре, а теперь Meta подготовила для нее интерфейс.Судя по скриншоту, «мегачаты» позволят объединять неограниченное количество групповых чатов в один. Как минимум, точно известно, что администраторы групповых чатов смогут объединять их, чтобы удобнее ими управлять. Как это будет выглядеть для самых участников чатов, пока не совсем понятно. Можно предположить, что вы сможете состоять в группе, которая состоит в другой группе. А еще есть вероятность, что если вы по желанию или вынужденно состоите в какой-то профильной группе — например, в чате по интересам или «коммунальном» чате — вас вместе с этой группой могут целиком добавить в «мегачат» к другим групповым чатам. В результате вам будет приходить еще больше сообщений от людей и групп, которых вы не знаете.