WhatsApp внедряет новую функцию, которая сделает его ничуть не хуже Telegram

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp вскоре получит функцию, которая давно радует пользователей Telegram. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о внедрении юзернеймов — именно такое нововведение энтузиасты обнаружили в свежей бета-версии WhatsApp. В этой сборке после строки с именем и фамилией пользователя появилась дополнительное поле, позволяющее выбирать себе уникальный никнейм и использовать его наравне с номером телефона.

Пользователи Telegram уже давно почувствовали удобство такой функции: выбрав себе юзернейм, можно не «светить» номер телефона, а предоставлять новым людям ник в качестве контакта. С релизом никнеймов WhatsApp станет таким же удобным в этой области, как Telegram.

Сейчас нововведение тестируется и станет доступно для всех желающих в течение нескольких недель. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+544
franzisonfire
Мда)) а копировать так долго и выдавать это за что-то нереальное, капец как круто!
час назад в 21:00
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