WhatsApp внедряет новую функцию, которая сделает его ничуть не хуже Telegram



Популярный мессенджер WhatsApp вскоре получит функцию, которая давно радует пользователей Telegram. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о внедрении юзернеймов — именно такое нововведение энтузиасты обнаружили в свежей бета-версии WhatsApp. В этой сборке после строки с именем и фамилией пользователя появилась дополнительное поле, позволяющее выбирать себе уникальный никнейм и использовать его наравне с номером телефона.



Пользователи Telegram уже давно почувствовали удобство такой функции: выбрав себе юзернейм, можно не «светить» номер телефона, а предоставлять новым людям ник в качестве контакта. С релизом никнеймов WhatsApp станет таким же удобным в этой области, как Telegram.



Сейчас нововведение тестируется и станет доступно для всех желающих в течение нескольких недель.