WhatsApp внедряет редактирование сообщений на iPhone, но есть неудобное ограничение



Популярный мессенджер WhatsApp тестирует функцию редактирования сообщений в бета-версии приложения для iPhone. Об этом написали в 9to5Mac.



Согласно источнику, в самой свежей бета-версии WhatsApp для iOS энтузиасты обнаружили обещанную ранее функцию редактирования уже отправленных сообщений. Работает это точно так же, как в других мессенджерах: нужно зажать пальцем сообщение и выбрать «Изменить» во всплывающем меню.



Однако без неудобных ограничений не обошлось. Источник пишет, что WhatsApp позволить редактировать сообщение только в течение 15 минут после отправки. По истечении этого времени обратного пути у вас уже не будет. Напомним, что в iMessage в iOS 16 тоже есть 15-минутный таймер для изменения сообщения.



Telegram тоже не позволяет переписывать сообщения бесконечно, однако в нём таймер исчисляется сутками, а не минутами.



Сейчас редактирование сообщений доступно в бета-версии WhatsApp. Если тестирование пройдет успешно, можно ожидать выхода функции в релиз в ближайшие недели.