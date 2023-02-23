WhatsApp внедряет редактирование сообщений на iPhone, но есть неудобное ограничение

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp тестирует функцию редактирования сообщений в бета-версии приложения для iPhone. Об этом написали в 9to5Mac.

Согласно источнику, в самой свежей бета-версии WhatsApp для iOS энтузиасты обнаружили обещанную ранее функцию редактирования уже отправленных сообщений. Работает это точно так же, как в других мессенджерах: нужно зажать пальцем сообщение и выбрать «Изменить» во всплывающем меню.

Однако без неудобных ограничений не обошлось. Источник пишет, что WhatsApp позволить редактировать сообщение только в течение 15 минут после отправки. По истечении этого времени обратного пути у вас уже не будет. Напомним, что в iMessage в iOS 16 тоже есть 15-минутный таймер для изменения сообщения.

Telegram тоже не позволяет переписывать сообщения бесконечно, однако в нём таймер исчисляется сутками, а не минутами.

Сейчас редактирование сообщений доступно в бета-версии WhatsApp. Если тестирование пройдет успешно, можно ожидать выхода функции в релиз в ближайшие недели. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Tigrolik
+531
Tigrolik
А зачем больше? Увидел опечатку, отредактировал и все. На айгайдс и секунды на это не предусмотрено.
21 минуту назад
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