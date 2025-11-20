Top.Mail.Ru

WhatsApp возвращает свою самую первую функцию в новом формате

Фархад

Разработчики WhatsApp возродили первую функцию мессенджера, но в более навязчивом виде. Речь идёт о разделе «Информация», который, по сути, отображает статус пользователя.

С обновлением мессенджера информация о статусе отображается как в профиле, так и в верхней части чата. По умолчанию сообщение со статусом исчезает через 24 часа, но пользователи теперь могут настроить срок его жизни. Это можно сделать в меню «Настроить раздел Информация» в параметрах WhatsApp. Там же можно выбрать, кто будет видеть ваш статус.

Функция станет доступна всем пользователям мобильных устройств на этой неделе.
Рекомендации

