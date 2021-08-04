

Facebook подтвердил начало работы над гомоморфным шифрованием для WhatsApp, которое позволит встраивать рекламу прямо в чаты. Об этом рассказал ресурс SlashGear.



На данный момент сквозное шифрование не позволяет анализировать содержимое чатов и голосовых звонков — а значит, таргетированная реклама в таком мессенджере невозможна. Но для Facebook — компании, которая зарабатывает в основном на рекламе — необходим способ показывать её даже в WhatsApp. Поэтому компания начала работать над новым способом шифрования — гомоморфным.



Речь идет о том, чтобы показывать пользователям рекламу, которая основана на их диалоге, прямо в чатах. При этом Facebook не может выйти за рамки общепринятых норм приватности — а значит не может анализировать чаты для размещения таргетированной рекламы, не потеряв репутацию и клиентов. Гомоморфное шифрование призвано решить эту проблему



По сути, это облачная система, которая может анализировать зашифрованные данные прямо «как есть», без необходимости их расшифровывать. Теоретически, это позволит использовать данные пользователей для своей выгоды, не нарушая при этом общепринятых норм конфиденциальности. Для того, чтобы анализировать данные при сквозном шифровании, Facebook потребовались бы ключи от всех диалогов WhatsApp — а это нанесло бы существенный урон репутации компании.



Гомоморфное шифрование способно выполнять вычисления, взаимодействуя с зашифрованными пакетами и не требуя ключа шифрования — он по-прежнему остается только у собеседников. Специалисты утверждают, что нейросети могут анализировать данные, не видя их содержимое. Первые тесты гомоморфного шифрования провели аж в 2009-м — тогда индустрия столкнулась с нехваткой вычислительных мощностей. Сегодня такого дефицита уже не будет — и внедрение рекламы в зашифрованные чаты может стать печальным прецедентом, которому последуют крупнейшие корпорации мира.





