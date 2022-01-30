Несколько месяцев назад в коде WhatsApp были обнаружены загадочные строки, свидетельствующие о предстоящих ограничениях на хранение резервной копии переписки в облаке Google Drive. Это облако используется на Android-смартфонах, а на iOS переписка может сохраняться в iCloud.
Сейчас между Google и WhatsApp заключено соглашении о безлимитном использовании Google Drive для пользователей мессенджера. Как выяснили журналисты WABetaInfo, в скором времени это соглашение будет разорвано, поэтому безлимит пропадёт, а сообщения и файлы из переписки начнут занимать место в облаке.
WhatsApp будет выделять каждому пользователю приложения на Android квоту для хранения переписки, а когда лимит будет подходить к концу, пользователю предложат удалить лишнее — например, файлы, которые занимают много места, или неактуальные чаты с людьми из прошлого. Какой будет эта квота пока неясно, но очевидно, что на безлимитное хранение копии переписки в WhatsApp на устройствах с Android можно будет больше не рассчитывать.
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