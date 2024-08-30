WhatsApp выведет защиту ваших данных на новый уровень

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Создатели мессенджера разрабатывают новый способ верификации резервных копий.Новую функцию обнаружили специалисты из WAbetainfo в бета-версии 2.24.18.13 для Android. В будущем пользователи смогут защитить резервные копии данных мессенджера с помощью цифрового ключа со сквозным шифрованием, по лицу или отпечатку пальца. Сейчас опция безопасности ограничена паролем и 64-значным ключом шифрования.Источник не уточняет, как скоро функцию добавят в мессенджер. Однако полагает, что ждать долго не придется, поскольку ее наработки уже есть внутри WhatsApp.