WhatsApp выведет защиту ваших данных на новый уровень

Артем
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Создатели мессенджера разрабатывают новый способ верификации резервных копий.

Новую функцию обнаружили специалисты из WAbetainfo в бета-версии 2.24.18.13 для Android. В будущем пользователи смогут защитить резервные копии данных мессенджера с помощью цифрового ключа со сквозным шифрованием, по лицу или отпечатку пальца. Сейчас опция безопасности ограничена паролем и 64-значным ключом шифрования. 

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Источник не уточняет, как скоро функцию добавят в мессенджер. Однако полагает, что ждать долго не придется, поскольку ее наработки уже есть внутри WhatsApp.

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Источник:
WAbetainfo
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Комментарии

kardigan
+3699
kardigan
Ага, после всех событий с тем же Дуровым мы все так и поверили пендосовскому мессенджеру!😀
Сегодня в 09:41
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Hello!
+738
Hello!
Это уже выглядит как какая то агония, всех этих мессенджеров. Скоро будут военные протоколы шифрования использовать или ещё какую нибудь дичь, для успокоения пользователя.)
Сегодня в 10:25
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