WhatsApp взял платную функцию из Telegram Premium и внедрил её бесплатно

Олег

WhatsApp


Команда разработчиков WhatsApp начала внедрять в мессенджер улучшенную функцию перевода сообщений. О ней пишет WABetaInfo.

Ранее мы уже писали, что в мессенджере появился переводчик сообщений, однако работает он пока только вручную: приходится активировать перевод для каждого сообщения. Вскоре опция должна стать еще удобнее, при этом мессенджер не будет брать за это плату, в отличие от Telegram.

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Согласно источнику, нововведение заметили в свежей бета-версии WhatsApp 2.24.15.12 для Android. Разработчики начали внедрять автоматический перевод сообщений в чате, благодаря которой пользователю больше не придется инициировать перевод каждого отдельного поста вручную. Чтобы опция работала, потребуется один раз загрузить соответствующий языковой пакет. 

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Источник:
WABetaInfo
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