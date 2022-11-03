WhatsApp запустил чаты-«матрёшки». В Telegram таких нет

Популярный мессенджер WhatsApp представил свою новую функцию — чаты внутри чатов. Об этом сообщает The Verge.Ранее мы уже рассказывали, что команда разработчиков WhatsApp начала тестировать групповые чаты-«матрешки» несколько месяцев назад. Среди преимуществ таких чатов они отмечали легкость в управлении для администраторов, а также простоту поиска собеседников и тематических сообществ для самих участников.Согласно источнику, работают чаты-«матрешки» следующим образом. Несколько групповых чатов могут быть объединены в одно большое сообщество, у которого появляется общий администратор. При этом админы небольших чатов сохраняют управление ими. Пользователи «матрешки» могут быстро перемещаться между объединенными чатами, а администраторы могут сообщать что-то сразу всем участниками разных групп через канал объявлений.Помимо описанного нововведения, в WhatsApp увеличилось количество участников видеозвонков — теперь подключиться к ним могут до 32 человек. Максимально допустимый размер группы тоже изменился с 512 до 1024 пользователей.