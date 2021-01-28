





Связка учетной записи WhatsApp с веб-версией или десктопным приложением для ПК/Mac стала немного безопаснее. Теперь придется разблокировать приложение, прежде чем вы сможете войти в свой аккаунт, если на вашем смартфоне включена биометрическая аутентификация.По словам разработчиков, новая система предназначена для случаев, когда кто-то другой может получить доступ к вашему мобильному устройству. Теперь у злоумышленника не получится связать вашу учетную запись WhatsApp с веб-версией в своем браузере, что, в свою очередь, могло позволить просматривать сообщения.Новая система будет включена по умолчанию на всех iPhone под управлением iOS 14 с Touch ID и Face ID, а также на всех Android-устройствах с поддержкой биометрической аутентификации. Это означает, что пользователям придется использовать сканер отпечатка пальца или лица для привязки своей учетной записи к веб-версии или десктопным приложениям сервиса. При желании эту функцию можно будет отключить в настройках.В WhatsApp подчеркнули, что они не получат доступа к биометрическим данным пользователей. Скорее всего, для работы новой функции используются те же API-интерфейсы, которые используют другие сторонние приложения, например, банковские клиенты. Обновление с новой системой безопасности мессенджера будет выпущено для совместимых устройств в ближайшие недели.