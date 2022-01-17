



По данным тематического ресурса WABetaInfo, разработчики WhatsApp готовят несколько нововведений, которые в скором времени будут добавлены в мессенджер. Они уже тестируются в свежих бета-сборках.



В десктопной версии WhatsApp на Windows и macOS появится новая тема оформления — с тёмно-синим фоном и зелёными пузырьками чатов. Предполагается, что он неё будут меньше уставать глаза, если пользоваться мессенджером в помещении с недостаточным освещением. Это нововведение реализовано WhatsApp beta for Desktop 2.2201.2.0, а по завершении тестирования оно будет добавлено в стабильные сборки.



В WhatsApp для iOS появятся подробные настройки уведомлений. Они позволят пользователю выбирать, уведомления о каких чатов должны поступать на смартфон (включая индивидуальные и групповые), а также указать отдельный звук уведомления для любого чата. Кроме того, появятся уведомления о реакциях собеседников на сообщения и о том, какие эмодзи они использовали для оставленной реакции.







В WhatsApp для Android будут добавлены новые инструменты рисования поверх отправляемых фотографий. Сейчас для этой цели предусмотрен один карандаш, а будет ещё два — с более тонкой и более толстой линией, чем та, которая есть у существующего карандаша. В бета-версии с номером 2.22.3.5 также обнаружена возможность применять эффект размытия к фотографиям; по умолчанию она отключена, её можно активировать в настройках.







