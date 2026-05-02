Wi-Fi по белым спискам: москвичи массово жалуются на сбой кабельного интернета





Жители Москвы и Подмосковья сообщают о частичной либо полной неработоспособности домашнего интернета. Подробности в «Газете.ру». Согласно источнику, на сайтах по отслеживанию сбоев фиксируются массовые жалобы. Например, одна из жительниц Щелковского района сообщила о переходе интернета от ее провайдера «Всем Wi-Fi» на белые списки со вчерашнего дня без предварительного уведомления:



«Домашний интернет у меня работает по белым спискам со вчерашнего дня. В службе поддержки провайдера «Всем Wi-Fi» сказали, что так будет все майские праздники, что это распоряжение какого-то «вышестоящего провайдера» и компания не несет за это ответственности. В СМИ писали, что ограничивать будут только мобильный интернет, про домашний Wi-Fi лично я информации не видела», — говорит она.



По информации от телеграм-канала Baza, у некоторых провайдеров интернет перестал работать полностью — не открываются даже их собственные сайты.

