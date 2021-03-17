Самая популярная интернет-энциклопедия Wikipedia вскоре станет брать деньги за массовый доступ к своей информации. Вначале изменения коснутся больших корпораций, использующих базу знаний Wiki.
Компания сообщила, что запускает фонд Wikimedia Enterprises. Это своего рода инструмент для совершения сделок с корпорациями. Wikimedia будет отвечать за продажу и доставку контента из Wikipedia таким техно-гигантам, как Google и Apple. Со временем платный тариф станет доступен и менее крупным компаниям. Wikipedia объясняет свои планы тем, что большие корпорации активно используют данные из энциклопедии в коммерческих целях — например, в Google Assistant и Siri — однако ничего не дают взамен. К слову, для частных пользователей какой-либо тариф пока не предусматривается — энциклопедия остается бесплатной, если использовать её в личных целях.
Какие преимущества предоставит платный тариф? На текущий момент свежая информация, размещенная на Wikipedia, накапливается постепенно и попадает в общий доступ раз в две недели. Для «платников» обновления станут моментальными. Кроме того, Wikimedia Enterprises берется обеспечить определенную стабильную скорость доступа к базам данных, а также «уровень обслуживания клиентов, соизмеримый с размером оплаты». Также сообщается, что энциклопедия «переберется» со своих собственных серверов на Amazon Web Services.
Wikipedia заявляет, что не собирается рассматривать платные возможности как основной источник дохода, и ресурс продолжит работать на гранты и пожертвования. Однако эксперты считают, что такие взносы теперь станет сложнее получить, поскольку жертвователи будут помнить о новом источнике дохода компании. Кроме того, энциклопедия может стать более зависимой от мнения корпораций. Стоит сказать, что Google пыталась создать похожий информационный ресурс под названием Knol, где авторы могли бы получать отчисления за свои статьи, однако потерпела неудачу. Российский аналог Wikipedia также остался лишь в проектах и не был воплощен в жизнь.
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Все остальные могут просто пользоваться.
В итоге проект будет жить без нужды в постоянных пожертвованиях.