Wildberries химичит с ценами — вы не увидите, что вещь продавалась дёшево





На страницах всех товаров, выставленных на Wildberries, есть график, наглядно показывающий, как менялась цена на ту или иную вещь. В теории он очень удобен, если вы хотите сэкономить — можно увидеть, что цена упала (и значит, надо брать) или, наоборот, повысилась (а значит, есть смысл подождать снижения).







В реальности этот график довольно условный, он не отображает снижение цены в определённый день (например, когда проводилась распродажа), а показывает усреднённую цену за несколько дней. К примеру, вот этот штатив для акустики продавался 24 ноября на распродаже «Чёрная пятница» за 914 рублей, но график показывает, что в период с 20 по 27 ноября он стоил 1268 рублей. Вы не увидите, что цена была ниже на 350 рублей, и подумаете, что нынешнее предложение (1212 рублей) даже выгоднее, чем на недавней распродаже.







В реальности цены 1268 рублей могло и не быть. Просто пару-тройку дней товар продавался очень дёшево, затем продавец резко поднял цену, а потом немного опустил. Намеренно он это делал или нет, неизвестно, но в итоге низкая цена на графике не видна и вы не сможете учитывать её при планировании покупок.

