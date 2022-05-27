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Wilberries рассказал, когда и сколько нужно платить за возврат. Всё не так страшно
Александр Кузнецов —
Несколько дней назад клиенты Wilberries начали жаловаться на участившиеся случаи списания денег за возврат качественных товаров. Forbes получил доступ к памятке для сотрудников маркетплейса и выяснил, в каких случаях нужно платить за возврат. Плата, по сведениям издания, составляет 100 рублей за единицу товара и распространяется на клиентов с процентом выкупом менее 50 или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей за последний год.
Wildberries опроверг информацию Forbes и рассказал, что сейчас в личном кабинете пользователя появилась информация о проценте и сумме выкупа, а также подробные условия возврата. В большинстве регионов России возврат качественных товаров бесплатный при сумме выкупа от 5 тысяч рублей и проценте выкупа не менее 15. Для тех, у кого эти показатели ниже, предусмотрена плата 50 рублей за возврат каждой вещи. В Байконуре, Калининграде, Магадане и на Дальнем Востоке действует повышенный тариф — 100 рублей за одну вещь. Эта информация опубликована на сайте Wildberries и через несколько дней появится в обновлённой версии мобильного приложения.
Wildberries подчёркивает, что эта плата не является штрафом, как писали некоторые СМИ. Она предусмотрена законодательством о защите прав потребителей, которое позволяет брать с покупателя деньги за оплату обратной отправки продавцу качественного товара.
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Комментарии
0
Вранье, у меня выкуп 100%, я всегда забирают товары, выкупаю все, т.к., лишнего не заказываю.
24 минуты назад
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