«Wildberries Банк» поставил на место классические банки. Согласны с ним?

Обычные банки не смогут конкурировать с маркетплейсами по части выгодных предложений их покупателям. Об этом «Ведомостям» сообщил глава «WB Банка» Георгий Горшков.

Согласно источнику, представитель компании высказался относительно противостояния банков и маркетплейсов. Он заявил, что крупнейшие традиционные банки не смогут предоставить покупателям на маркетплейсах столь же выгодные условия, какие предлагают банки, принадлежащие самим платформам. При этом их создание является способом снизить издержки и повысить эффективность бизнеса маркетплейсов.

Такие финансовые организации позволяют платформам предлагать клиентам специальные условия, включая прямые скидки на товары при оплате картой внутреннего банка. Это, в свою очередь, стимулирует лояльность покупателей и увеличивает товарооборот.

В качестве основания своей позиции он привел зарубежный опыт — в Китае свою платежную систему развивает Alibaba и Tencent, в Казахстане — Kaspi, в Узбекистане — Uzum. По мнению главы «WB Банка», доминирование инфраструктурных банков это естесственный этап эволюции бизнеса. 

Источник:
Ведомости, Techimo
Комментарии

tellurian
+2749
tellurian
Если захотят, смогут. Пока не все хотят.
час назад в 13:15
