«Wildberries Банк» поставил на место классические банки. Согласны с ним?

Обычные банки не смогут конкурировать с маркетплейсами по части выгодных предложений их покупателям. Об этом «Ведомостям» сообщил глава «WB Банка» Георгий Горшков.
Такие финансовые организации позволяют платформам предлагать клиентам специальные условия, включая прямые скидки на товары при оплате картой внутреннего банка. Это, в свою очередь, стимулирует лояльность покупателей и увеличивает товарооборот.
В качестве основания своей позиции он привел зарубежный опыт — в Китае свою платежную систему развивает Alibaba и Tencent, в Казахстане — Kaspi, в Узбекистане — Uzum. По мнению главы «WB Банка», доминирование инфраструктурных банков это естесственный этап эволюции бизнеса.