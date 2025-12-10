«Wildberries Банк» поставил на место классические банки. Согласны с ним?



Обычные банки не смогут конкурировать с маркетплейсами по части выгодных предложений их покупателям. Об этом « Обычные банки не смогут конкурировать с маркетплейсами по части выгодных предложений их покупателям. Об этом « Ведомостям » сообщил глава «WB Банка» Георгий Горшков. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, представитель компании высказался относительно противостояния банков и маркетплейсов. Он заявил, что крупнейшие традиционные банки не смогут предоставить покупателям на маркетплейсах столь же выгодные условия, какие предлагают банки, принадлежащие самим платформам. При этом их создание является способом снизить издержки и повысить эффективность бизнеса маркетплейсов.Такие финансовые организации позволяют платформам предлагать клиентам специальные условия, включая прямые скидки на товары при оплате картой внутреннего банка. Это, в свою очередь, стимулирует лояльность покупателей и увеличивает товарооборот.В качестве основания своей позиции он привел зарубежный опыт — в Китае свою платежную систему развивает Alibaba и Tencent, в Казахстане — Kaspi, в Узбекистане — Uzum. По мнению главы «WB Банка», доминирование инфраструктурных банков это естесственный этап эволюции бизнеса.