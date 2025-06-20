Wildberries бросил вызов банкам. Сберу и прочим придётся подвинуться!

Wildberries собирается совершить стратегический шаг в мир финансовых услуг: компания анонсировала выпуск собственных банковских карт. Основательница маркетплейса Татьяна Ким подтвердила, что дочерний банк Wildberries начнет эмиссию платёжных инструментов, которые можно будет использовать для расчетов везде — как обычную банковскую карту, а не только внутри экосистемы маркетплейса.
«Совсем недавно мы запустили собственные банковские карты. Это полнофункциональные банковские карты, которыми можно платить как онлайн, так и офлайн. Их выпускает „Вайлдберриз Банк“. Пока карты могут получить только сотрудники и исполнители — кстати, у меня тоже такая есть — но скоро их смогут заказать и наши любимые покупатели. У них будут карты фиолетового цвета», — сказала глава Wildberries Татьяна Ким.
Запуск банковских карт — логичное продолжение агрессивной экспансии Wildberries в смежные сервисы (логистика, маркетинг, финансы). Это усиливает конкуренцию с другими экосистемами (например, «Сбер», «Яндекс», Ozon) и банками, ставя перед ними новый вызов в борьбе за кошельки десятков миллионов россиян.