Wildberries бросил вызов банкам. Сберу и прочим придётся подвинуться!





Wildberries собирается совершить стратегический шаг в мир финансовых услуг: компания анонсировала выпуск собственных банковских карт. Основательница маркетплейса Татьяна Ким подтвердила, что дочерний банк Wildberries начнет эмиссию платёжных инструментов, которые можно будет использовать для расчетов везде — как обычную банковскую карту, а не только внутри экосистемы маркетплейса.

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