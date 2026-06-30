Wildberries будет проверять IMEI у дорогих смартфонов. Зачем?
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С 1 июля во всех пунктах выдачи заказов Wildberries появится возможность проверки IMEI при покупке дорогих смартфонов. Новая услуга распространяется на устройства Apple и Samsung стоимостью от 40 тысяч рублей. В компании пояснили, что такая проверка служит дополнительной защитой от подмены устройства и позволяет покупателю убедиться, что ему выдают именно тот телефон, который был заказан. IMEI — это уникальный 15-значный номер, присваиваемый производителем каждому смартфону.
При получении заказа покупатель сможет попросить менеджера пункта выдачи сверить IMEI на упаковке или проверить его на включённом устройстве без активации смартфона. Если номера не совпадут, покупатель вправе отказаться от товара прямо в пункте выдачи, даже несмотря на то, что упаковка была вскрыта. Проверка IMEI также станет обязательной при возврате смартфонов. Это позволит дополнительно обезопасить как покупателей, так и сам маркетплейс от мошеннических схем с подменой дорогих устройств.
Ранее Минцифры РФ разработало проект требований к взаимодействию операторов связи с базой идентификаторов пользовательского оборудования (IMEI). Документ подготовлен во исполнение закона, подписанного 26 июня 2026 года, который предусматривает создание единой базы IMEI со сведениями о разрешённых и запрещённых к использованию в России устройствах. Инициатива Wildberries, вероятно, тоже направлена на ужесточение контроля за оборотом мобильных устройств в России.
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