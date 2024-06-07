ПМЭФ 2024

Wildberries будет выкупать у клиентов ненужные вещи

Александр



На Петербургском международном экономическом форуме было анонсировано сотрудничество маркетплейса Wildberries с сервисом Ecoplatform. На ПВЗ Wildberries появятся боксы под названием «Не просто вещь» для сбора ненужной одежды.

За каждый килограмм одежды Wildberries будет начислять пользователю 250 баллов, которые эквивалентны рублям. Эти бонусы можно использовать для получения скидок на товары с маркетплейсов (не только Wildberries), оплаты жилищно-коммунальных услуг и покупки образовательных курсов. Кроме того, их можно пожертвовать благотворительным организациям, а те получат денежный эквивалент подаренных бонусов.

Проект рассчитан как минимум на три года и будет реализован в крупных российских городах. Боксы Ecoplatform будут установлены в десяти тысячах пунктов выдачи товаров.

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