Девушка нашла у Wildberries баг, позволяющий бесплатно получать любые товары. Что же могло пойти не так?

Полиция Красноярска рассказала о 23-летней местной жительнице, которая обнаружила в приложении Wildberries на своём смартфоне интересную особенность. Всё, что она добавляла в корзину, автоматически оплачивалось, но при этом с её карты не списывались деньги. Она решила воспользоваться этим багом — сначала довольно скромно, но затем увлеклась.
Поначалу дама заказывала недорогие товары, а когда убедилась, что средства остаются на её карте, а на пункте выдачи с неё не требуют оплату, то решила заработать на этом. В общей сложности она приобрела около сотни товаров примерно на 1,2 миллиона рублей, в том числе смартфоны, игровые приставки, колонки, постельное бельё, косметику и обувь. Ненужные вещи она перепродавала, а вырученные средства пускала на погашение имеющихся у неё долгов.
Чтобы не привлекать внимание, она получала товары в разных пунктах выдачи, однако в какой-то момент Wildberries обнаружил недостачу, заблокировал её аккаунт и обратился в полицию. Полицейские вычислили её по записям с камер, установленных в ПВЗ, теперь ей светит до десяти лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Аналогичный случай месяцем ранее произошёл с жительницей Липецка. Она использовала тот же баг у приложения Wildberries и мошенническим способом завладела ювелирными изделиями на сумму около 2 миллионов рублей. Ей тоже грозит 10 лет тюрьмы.
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