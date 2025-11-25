Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Wildberries четко и ясно ответил банкам и защитил свои скидки

Олег
WB

Основательница Wildberries Татьяна Ким написала открытое письмо с ответом на претензии банков к маркетплейсам. Его опубликовал «Коммерсантъ».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В письме Татьяна Ким утверждает, что банки просто пытаются избавиться от конкурентов, тогда как способы бороться рыночными методами у них имеются. Например, банки могут предлагать выгоду для своих клиентов на маркетплейсах, однако не хотят этого делать, так как они не хотят «инвестировать в рост платформы» WB.

Также основательница Wildberries отмечает, что у многих банков есть свои маркетплейсы и онлайн-магазины («Мегамаркет», «Самокат», «Купер» у Сбера, «Город» у Т-банка), которые они могут развивать и делать более конкурентными. Таким образом, тезис о невозможности равноправной борьбы не работает, поскольку у банков есть возможность конкурировать разными способами. С полным текстом письма можно ознакомиться здесь

2
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Товары на маркетплейсах могут резко подорожать
Центробанк РФ озвучил сокрушительный запрет для маркетплейсов
Банки объяснили, что они на самом деле хотят от Wildberries и Ozon

Рекомендации

Рекомендации

Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд
В мессенджер MAX добавят необходимую опцию, которой никогда не будет в WhatsApp
Водители в РФ нашли идеальную замену китайским машинам и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+2
opossum
Молодец!! Вот тут я её зауважал!
2 часа назад в 09:01
#
+2
opossum
Правозащитники обратились к генпрокурору Александру Гуцану, чтобы он проверил соблюдение законодательства крупнейшими банками. В их собственных агрегаторах и встроенных витринах по продаже товаров и услуг нельзя расплатиться картами «Мир» других банков. При создании национальной платежной системы «Мир» государство дало гарантии, что платить этими картами можно будет везде, где есть безналичные расчеты, но здесь происходят систематические нарушения.
2 часа назад в 09:02
#