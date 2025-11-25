Wildberries четко и ясно ответил банкам и защитил свои скидки

Основательница Wildberries Татьяна Ким написала открытое письмо с ответом на претензии банков к маркетплейсам. Его опубликовал «Коммерсантъ».
Также основательница Wildberries отмечает, что у многих банков есть свои маркетплейсы и онлайн-магазины («Мегамаркет», «Самокат», «Купер» у Сбера, «Город» у Т-банка), которые они могут развивать и делать более конкурентными. Таким образом, тезис о невозможности равноправной борьбы не работает, поскольку у банков есть возможность конкурировать разными способами. С полным текстом письма можно ознакомиться здесь.