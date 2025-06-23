Wildberries даст покупателям неделю на раздумья за 50 рублей





С 1 июля Wildberries запустит в тестовом режиме новую платную опцию — продление хранения заказов в пунктах выдачи заказов. Клиенты смогут добавить к стандартному сроку ещё 7 дней, заплатив 50 рублей за каждый товар в заказе. Активировать продление можно будет прямо в приложении маркетплейса или на сайте, когда срок хранения подходит к концу.

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