Wildberries даст покупателям неделю на раздумья за 50 рублей

Александр



С 1 июля Wildberries запустит в тестовом режиме новую платную опцию — продление хранения заказов в пунктах выдачи заказов. Клиенты смогут добавить к стандартному сроку ещё 7 дней, заплатив 50 рублей за каждый товар в заказе. Активировать продление можно будет прямо в приложении маркетплейса или на сайте, когда срок хранения подходит к концу.

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Главная цель нововведения — снизить общее количество возвратов. Маркетплейс рассчитывает, что дополнительная неделя даст покупателям время на принятие решения, уменьшив импульсивные отказы от товаров. Пункты выдачи также выигрывают: они будут получать процент от оплаты этой услуги, что повышает их заинтересованность.

Этот шаг создает выгоду для всех: покупатели избегают стресса из-за срочного выкупа, ПВЗ увеличивают доход, а продавцы сокращают логистические издержки и потери от возвратов. Плата в 50 рублей становится страховкой от спешки и гарантией сохранности выбора — экономия нервов и времени.

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